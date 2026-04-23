Kütahya'da duygulandıran görüntüler: İşçinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede çevre temizliği yapan Tavşanlı Belediyesi personeli, bir binada asılı duran Türk bayrağının rüzgar nedeniyle kapandığını ve düzgün durmadığını fark etti. İşini bir kenara bırakan duyarlı işçi, elindeki süpürgenin sapını kullanarak bayrağı dikkatlice düzeltti. Bayrağın yeniden dalgalanmasını sağlayan işçi, daha sonra görevine geri döndü.

O anlara bir pencereden şahit olan Tunahan Zeyrek, temizlik işçisinin bu örnek davranışını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gördüğü manzara karşısında duygulandığını ifade eden Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Pencere kenarında otururken o anlara şahit oldum. Temizlik görevlisi arkadaşımız, bayrağın rüzgardan kapandığını görünce elindeki süpürge yardımıyla bayrağı düzeltti. Bu güzel ve anlamlı görüntüyü hemen cep telefonuma kaydettim. Gerçekten takdire şayan bir davranıştı."

Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken bu anlar, milli bayram coşkusunun yaşandığı günlerde "vatan ve bayrak sevgisinin görev tanımı tanımadığını" bir kez daha gözler önüne serdi.