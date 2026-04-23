İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9301
  • EURO
    52,6598
  • ALTIN
    6787.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Kütahya'da duygulandıran görüntüler: İşçinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı
Kütahya'da duygulandıran görüntüler: İşçinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokaklara asılan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle katlandığını gören belediye temizlik işçisinin duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede çevre temizliği yapan Tavşanlı Belediyesi personeli, bir binada asılı duran Türk bayrağının rüzgar nedeniyle kapandığını ve düzgün durmadığını fark etti. İşini bir kenara bırakan duyarlı işçi, elindeki süpürgenin sapını kullanarak bayrağı dikkatlice düzeltti. Bayrağın yeniden dalgalanmasını sağlayan işçi, daha sonra görevine geri döndü.

O anlara bir pencereden şahit olan Tunahan Zeyrek, temizlik işçisinin bu örnek davranışını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gördüğü manzara karşısında duygulandığını ifade eden Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Pencere kenarında otururken o anlara şahit oldum. Temizlik görevlisi arkadaşımız, bayrağın rüzgardan kapandığını görünce elindeki süpürge yardımıyla bayrağı düzeltti. Bu güzel ve anlamlı görüntüyü hemen cep telefonuma kaydettim. Gerçekten takdire şayan bir davranıştı."

Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken bu anlar, milli bayram coşkusunun yaşandığı günlerde "vatan ve bayrak sevgisinin görev tanımı tanımadığını" bir kez daha gözler önüne serdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.