Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

Kırsal İnköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ali Osman Y, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Havva Y'yi evinde av tüfeğiyle vurdu.

Daha sonra dışarı çıkan Ali Osman Y, mahalle parkının yanında da aynı tüfekle Salih T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Salih T. ve Havva Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan ve polis tarafından suç aletiyle yakalanan Ali Osman Y, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.