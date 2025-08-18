Kütahya'da feci çarpışma: 1 ölü..

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
T.G. idaresindeki otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında karşı yönden gelen Celalettin İhvan'ın (58) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü İhvan, sağlık ekibince kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü T.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.