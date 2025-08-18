İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9067
  • EURO
    47,7697
  • ALTIN
    4399.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kütahya'da feci çarpışma: 1 ölü..

Kütahya'da otomobile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Celalettin İhvan hayatını kaybetti

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Kütahya'da feci çarpışma: 1 ölü..
ABONE OL

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

T.G. idaresindeki otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında karşı yönden gelen Celalettin İhvan'ın (58) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü İhvan, sağlık ekibince kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü T.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Osmaniye'de deprem izleri: Berker Apartmanı yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.