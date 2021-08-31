Kütahya'da hasar tespit çalışmaları başladı

AA 31 Ağustos 2021 Salı 22:25 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 22:25

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilgili kurum müdürleriyle depremin hasara neden olduğu Beşkarış, Aydınlar ve Genişler köyünde incelemelerde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14.04'te meydana gelen depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Depremin ardından ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Deprem yaşadıktan sonra Türkiye Afet Planı çerçevesinde arkadaşlarınız ivedi olarak harekete geçtiler. Altıntaş ilçemiz başta olmak üzere tüm köylerimizde ilk durum değerlendirmesi yapıldı. Bunun sonucunda AFAD İl Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 7 hasar tespit ekibi oluşturuldu. Ekiplerimiz köylerde taramalara başladı. Taramalar devam ediyor ve şu ana kadar büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bu çerçevede Beşkarış köyünde 7, Aydınlar köyünde 5, Genişler köyünde 3 ağır hasarlı yapı tespiti yapıldı."

Çelik, evleri ağır hasar gören vatandaşların geçici barınmalarıyla ilgili taleplerin alındığını aktardı.

Devletin her şekilde vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraşmaları nedeniyle bulundukları yerde ikamet etmek istediler. AFAD ekiplerimiz evlerin bahçelerinde riskli olmayan alanlara çadırlarını kurdu. Diğerleri de ikinci ikametlerine ya da çocuklarının evlerinde kalacakları yönünde beyanları olduğu için onların da naklini sağladık. Temel amacımız yaşanan depremin etkilerini minimum olarak vatandaşımızın hissetmesi. Şu ana kadar tüm vatandaşlarımıza bir şekilde temas ettik. Onların taleplerini aldık."

Çelik, Türk Kızılayının da deprem bölgesinde yemek ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.