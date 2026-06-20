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Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü! Hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi

Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü! Hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi
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Dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yüksekten düşerek ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kaya (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle ölen işçi sayısı 3'e yükseldi.

Diğer yaralı Mustafa Olgun'un (46) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çökmüştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun, Abdullah Kaya, Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

İşçiler Sarı ve Türkoğlu kurtarılamamıştı.

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