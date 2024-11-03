İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kütahya'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi! 9 şüpheliye gözaltı
Güncel

Kütahya'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi! 9 şüpheliye gözaltı

Kütahya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı. Aynı zamanda 3'ü kadın, toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Kütahya'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi! 9 şüpheliye gözaltı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme ve zorlama' suçları kapsamında çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 9 şüphelinin, kadınları fuhşa zorladıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 3'ü masaj salonu olmak üzere 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen işletmelerde kamera sistemleri tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3'ü kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • kütahya fuhuş operasyonu
  • kütahya
  • kütahya asayiş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.