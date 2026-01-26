İSTANBUL 18°C / 12°C
Kütahya'da kayıp kızdan acı haber

Kütahya'da günlerdir haber alınamayan 15 yaşındaki Tuba Dinç'ten acı haber geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi 09:39
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayıp 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni kayalıklarda bulundu.

İlçedeki evinden çıkan ve bir daha dönemeyen Tuba Dinç'in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kayalık alanda sürdürülen çalışmalarda Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

