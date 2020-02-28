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Kütahya'da köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, simit satmak için gittikleri köyden dönerken köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini hayatını kaybetti.

AA28 Şubat 2020 Cuma23:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:35

İlçedeki fırınlarında imal ettikleri simitleri satmak üzere sabah saatlerinde 43 PL 879 plakalı otomobille Samrık köyüne giden İbrahim Çankaya (75) ile gelini Döndü Çankaya'nın (48) akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da ulaşılamaması üzerine Halil Çankaya, arkadaşlarıyla birlikte babasını ve eşini aramaya çıktı.

Kaza olma ihtimali üzerinde duran Çankaya ve arkadaşları, yol güzergahında yaptıkları araştırmada, babası ve eşinin bulunduğu otomobilin Samrık köyü yakınlarındaki köprüden dereye düştüğünü fark etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın kazada yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede, otomobilin hızlı oluşu nedeniyle virajı alamayarak dereye düştüğü belirlendi.

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