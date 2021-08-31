Kütahya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

DHA 31 Ağustos 2021 Salı 14:14 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 14:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Altıntaş ilçesi Gecek köyü yakınların olarak saptadığı deprem, saat 14.04'te meydana geldi. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde olan deprem, Altıntaş ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve Eskişehir'in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.