26 Ağustos 2025 Salı
Kütahya'da köy evinde yangın

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

26 Ağustos 2025 Salı 01:09
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir ev ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

