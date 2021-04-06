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Kütahya'da kuvvetli sağanak: Tarım arazileri suya gömüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Karaköy'deki selden zarar gören restoran sahibi Recep Özdemir de kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle derenin aniden taşarak restoranı su bastığını belirtti.

AA06 Nisan 2021 Salı 15:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:02
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Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Güney, Kozcağız ve Saruhanlar köylerinde aniden bastıran sağanak bazı derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.

Etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Çakıl köyü Muhtarı Gökhan Okumuş, özellikle dere kenarlarındaki tarla ve bahçelerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Karaköy'deki selden zarar gören restoran sahibi Recep Özdemir de kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle derenin aniden taşarak restoranı su bastığını belirtti.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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