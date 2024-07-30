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Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 18:34 - Güncelleme:
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yörgüç köyü yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve görevlilerin yanı sıra Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede söndürme çalışması yaptı.

Havadan helikopterle de destek sağlanan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Simav ilçesine bağlı Demirciköy yakınlarında çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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