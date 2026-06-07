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Kütahya'da özel ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Kütahya'da özel ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası büyük panik yarattı. Çevre Yolu Caddesi üzerindeki kavşakta özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Sürücüler dahil ambulanstaki ve otomobildeki yolcuların tamamı hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS İLE TİCARİ ARAÇ KAVŞAKTA BİRBİRİNE GİRDİ

Musa Kırçalı yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta Serdar Tokgöz idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Tavşanlı kaza
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  • Kütahya trafik kazası
  • Tavşanlı Çevre Yolu
  • 7 yaralı

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