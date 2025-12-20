İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Kütahya'da siber dolandırıcılarına operasyon

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Uşak illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık 2025 tarihinde Simav Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan adli işlemler sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı. Tutuklanan şüpheliler, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

