Kütahya'da siber dolandırıcılarına operasyon

Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Uşak illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık 2025 tarihinde Simav Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan adli işlemler sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı. Tutuklanan şüpheliler, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.