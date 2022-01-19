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Kütahya'da tarihi operasyon!

Kütahya'da Roma dönemine ait ağlama duvarı ve iki taş sütun ele geçirildi.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 11:39 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:39
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Kütahya'da polisin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda bir binanın zemin katında parke altına gizlenmiş Roma dönemine ait yazılar bulunan yaklaşık 2 metre büyüklüğünde sunak (ağlama duvarı) ile iki taş sütun ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, il merkezindeki bir bina içerisinde izinsiz kazı yapılmak suretiyle üzerinde eski dönemlere ait yazılar bulunan tarihi eser niteliğinde taş sütununun alıcılara pazarlanmaya çalışıldığı bilgilerine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 2 ay süreyle yapılan çalışma neticesi bahse konu adres ve kullanıcısı tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda binanın zemin katı parke altına gizlenmiş şekilde yaklaşık 8 metre derinlikte, üzerinde Roma dönemine ait yazılar bulunan yaklaşık 2 metre büyüklüğünde sunak (ağlama-dua duvarı) ile yanında iki taş sütun ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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