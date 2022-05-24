Kütahya'da üretilecek dünyaya satılacak: Hedef 500 milyon dolarlık ihracat

Kütahya'dan dünyanın birçok ülkesine yapılan ihracatın büyük kısmını, kentteki OSB'lerde kurulu fabrikalarda üretilen seramik, porselen ve cam ürünler oluşturuyor.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, AA muhabirine, Kütahya'nın seramik, porselen ve çini üretim üssü olduğunu söyledi.

Sektörde yatırımların her geçen yıl arttığını belirten Özotraç, "İleri teknolojiyle üretim yapılan Avrupa'nın en büyük porselen ve seramik fabrikaları Kütahya'da bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni yatırımlarla beraber Kütahya'nın gelecekte bu sektörde dünyanın en büyük üretim merkezi haline geleceğine inanıyoruz. Gün geçtikçe kentteki fabrikalarımız tamamen yeni teknolojilerle üretim yapar pozisyona ve donanımlı hale getirilmiştir." dedi.

Özotraç, seramik ve porselen fabrikalarında yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Çok sayıda ülkeye seramik ve porselen ihracatı yapıldığını bildiren Özotraç, şöyle devam etti:

"İhracat yapılan ilk 5'e giren ülkeleri sıralayacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'yı ön planda tutabiliriz. Kütahya son dönemde ihracatta büyük bir ivme kazanmıştır. Geçen yılın ihracat rakamlarına baktığımızda 390 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Son yapılan fabrikalarda ve teknolojik üretimler neticesi bu sene Kütahya ihracatının 500 milyon dolar olacağı öngörülmektedir. Geçen yıl yapmış olduğumuz 390 milyon dolar ihracatın yüzde 82'lik kısmını seramik, porselen ve cam oluşturmaktadır. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız."



- "KÜMELENME NEDENİYLE BİRÇOK YATIRIMCI KÜTAHYA'YI TERCİH EDİYOR"

Kentteki OSB'lerde seramik ve porselen üretimiyle ilgili kümelenmeler yapıldığına dikkati çeken Özotraç, şunları kaydetti:

"Kümelenmeye biz çok değer veriyoruz. Kümelenmeden kasıt, fabrikaların bir araya gelerek her türlü ihtiyaçlarını kendi içinde görebilmeleri, eleman meselesini daha iyi bir duruma getirmiş olabiliyorlar. Bunun en büyük örneklerini İtalya ve İsveç'te görmekteyiz. İsveç'teki kümelenme sayesinde en büyük rakamlara ulaşmış durumdalar. İtalya'daki seramik üzerine yapılan kümelenme neticesinde üretimin ve ihracatının büyüdüğünü görüyoruz."

Özotraç, seramik ve porselen sektöründeki kümelenme dolayısıyla son dönemde birçok yatırımcının Kütahya'yı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.