İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,85
  • EURO
    43,783
  • ALTIN
    4038.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Güncel

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri kentte satma hazırlığında olan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K, H.İ.Ç, H.Ç, Z.K, İ.T. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

  • uyuşturucu ticareti
  • tutuklama
  • zanlılar

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.