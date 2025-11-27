İSTANBUL 22°C / 12°C
Kütahya'da yangın faciası: 1 ölü

Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 06:35
75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.

