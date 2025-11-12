İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Kütahya'da yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kütahya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 07:21

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairede ikamet eden Murat Can, evin salonundaki alevleri fark etmesi üzerine eşini ve 2 çocuğunu evden çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmandaki yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

