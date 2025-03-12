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Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı
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Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki 43 ACT 779 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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