İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0364
  • EURO
    35,9324
  • ALTIN
    2540.14
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 07:47 - Güncelleme:
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
ABONE OL

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 ENB 843 hafif ticari araç, 43 DZ 701 plakalı kamyonet, 43 SD 268 plakalı otomobil ve 43 ND 589 plakalı otomobil, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 43 DZ 701 plakalı kamyonetteki Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.