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  • Kütahya'daki bir kuaför salonuna silahlı saldırı: 2 ölü
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Kütahya'daki bir kuaför salonuna silahlı saldırı: 2 ölü

Kütahya'daki bir kuaför salonuna pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti

AA30 Nisan 2024 Salı 20:07 - Güncelleme:
Kütahya'daki bir kuaför salonuna silahlı saldırı: 2 ölü
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Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna pompalı tüfekle gelen R.K (80), içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'in (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı ardından evine giden zanlı R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kuafördeki cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

  • Kütahya saldırı
  • kuaför saldırı
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