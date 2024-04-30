Kütahya'daki bir kuaför salonuna silahlı saldırı: 2 ölü

Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna pompalı tüfekle gelen R.K (80), içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'in (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı ardından evine giden zanlı R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kuafördeki cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.