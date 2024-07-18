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Güncel

Kütahya'daki orman yangını için 4 helikopter görevlendirildi

MSB: Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi

18 Temmuz 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Kütahya'daki orman yangını için 4 helikopter görevlendirildi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullan

Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi.

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