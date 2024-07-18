Kütahya'daki orman yangını için 4 helikopter görevlendirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
MSB'DEN AÇIKLAMAMSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullan
Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi.