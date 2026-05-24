Kutsal topraklarda hac heyecanı: 1,5 milyonu aşkın hacı adayı Mina'ya ulaşıyor

2026 hac sezonu için kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, ibadetlerin ilk durağı olan Mina'ya doğru yola çıktı. Suudi Arabistan devlet televizyonu, hacı adaylarının Mina'ya varış anlarını canlı olarak ekranlara taşıdı. Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelen Terviye Günü öncesinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, bu yılki toplam hacı sayısı 1 milyon 673 bini buldu.

HACI ADAYLARI TERVİYE GÜNÜ İÇİN MİNA'YA AKIN ETTİ

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının yarın idrak edilecek Terviye Günü'nü geçirmek üzere Mina'ya ulaşmaya başladığı bildirildi. Suudi Arabistan devlet televizyonu el-Ahbariyye kanalı, hac ibadetinin ilk aşamalarından biri olan hacı adaylarının Mina'ya varış anlarına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Hacı adayları, hac ibadetinin altı günlük sürecinin ilk günü olan Terviye Günü'nü yarın Mina'da geçirecek. Terviye Günü boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek.

Hacı adayları ayrıca Mina'da beş vakit namazı cem etmeden kısaltarak eda edecek ve Arafat'a hareket etmeden önce geceyi burada geçirecek.

ALTI GÜNLÜK İBADET TAKVİMİ 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR

2026 hac sezonu, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Altı gün sürecek ibadetler kapsamında hacılar; Arafat vakfesi, Müzdelife'de geceleme, şeytan taşlama, tavaf-ı ifada ve tavaf-ı veda ibadetlerini yerine getirecek.

"YURT DIŞINDAN 1,5 MİLYON HACI GELDİ"

Hac Pasaport Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Salih el-Murabba, 22 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'a yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 hac sezonunda yurt içi ve dışından gelen toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 673 bin 230'a ulaşırken, 2024 yılında bu sayı 1 milyon 833 bini aşmıştı.