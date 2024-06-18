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  • Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu
Güncel

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Kutsal topraklara hac ibadeti için gelen Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.

AA18 Haziran 2024 Salı 10:01 - Güncelleme:
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu
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Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

- HACI ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI İSE 60 OLDU

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.

Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.

  • Hacı adayları
  • Türk vatandaşları
  • Mekke

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