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Kutu kutu rüşvet! İBB'de aile boyu skandal: Servetlik daire havada uçuşmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Mustafa ve Murat Keleş hakkında savcılık sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, rüşvet paralarının el değiştirme süreci ve Fatih Keleş'e verilen dairenin detayları dikkat çekti. Murat Keleş, paraların çikolata kutularıyla taşındığını itiraf etti. Öte yandan Fatih Keleş'e rüşvet olarak verilen servet değerindeki dairenin kendi üzerine alındığını da belirtti.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 23:56 - Güncelleme:
Kutu kutu rüşvet! İBB'de aile boyu skandal: Servetlik daire havada uçuşmuş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş hakkındaki detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Murat Keleş'in birçok iş adamından alınan rüşvet paralarını teslim alarak Fatih Keleş'e teslim ettiği ve bir kısmını ise Adem Soytekin'in şirketlerine götürdüğü belirtildi.

Sevk yazısında, soruşturma çerçevesinde daha önce ifade veren şüpheliler Serpil Altıntaş, Ahmet Sari ve Ali Nuhoğlu'nun ifadelerinde şüpheli Murat Keleş'e rüşvet veya irtikap paralarını teslim ettiklerini söyledikleri anlatıldı. Sevk yazısında, Altıntaş'a teslim edilen paraların Adem Soytekin'in üzerinde bulunan şirketlerin içerisinde aktarıldığı, banka hesap hareketleri ile Soytekin'in ifadelerine bakıldığında da bu hususun doğrulandığı belirtilirken, şüpheli Murat Keleş'in örgüt faaliyetleri kapsamında gizliliğe riayet ederek Fatih Keleş'in farklı ofislerinde bir çok iş adamından alınan rüşvet paralarını teslim alarak Fatih Keleş'e teslim ettiği ve bir kısmını ise Adem Soytekin'in şirketlerine götürdüğü kaydedildi.

FATİH KELEŞ'E RÜŞVET OLARAK VERİLEN DAİRENİN OĞLU MUSTAFA KELEŞ'İN ÜZERİNE OLDUĞU VE RÜŞVETE İŞTİRAK ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yazıda şüpheli Mustafa Keleş'in ise üzerine alınan daireden babası Fatih Keleş'in sonradan haberdar olduğunu söylese de bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, Mustafa Keleş'in üzerine olan dairenin parasının firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu tarafından kendisine verilerek alındığını ikrar ettiği, dairenin ise Fatih Keleş'e rüşvet olarak verildiği ve bu haliyle Mustafa Keleş'in rüşvete iştirak eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan iki şüphelinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek, "Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım."

PARALAR KUTUNUN İÇİNDE

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek, "Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

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Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
  • rüşvet
  • İBB soruşturma
  • yolsuzluk
  • murat keleş
  • fatih keleş

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