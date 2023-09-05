Kutu ve siftahı Başkan Erdoğan'ın hatırası olarak saklayacak: Bize de rüya gibi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Mehmet Akif Mahallesi İstikbal Sokak'ta ziyaret ettiği bakkal Mustafa Temizer ve kız kardeşi, AA muhabirine ziyareti ve aralarında geçen diyalogları anlattı.

Temizer, konvoyla geçtiği sırada sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görüp sohbet etmek üzere duran Erdoğan'ı açılış için gün sayan iş yerlerine davet ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan'ın kendilerini kırmayıp davete icabet ettiğini söyleyen Temizer, "İş yerinin açılışı kendisinin yapmasını söyledik. O da kırmadı, teşrif ettiler. Kendisine soğuk çay ikram ettik. Dükkanımıza siftah attı. Aramızda tatlı diyaloglar geçti, muhabbet ettik. Daha sonra 'Hayırlı işler' dileyerek gitti." dedi.

İkramın şişesini ve siftah parasını hatıra olarak saklayacaklarını kaydeden Temizer, soğuk çayın kabını dükkanı kapatana kadar saklayacağını, siftah parasını da çerçeveletip dükkana asacağını anlattı.

Ziyaret sırasında müşteriler ve vatandaşların çevrede yoğunluk oluşturduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepsiyle tek tek ilgilendiğini aktaran Temizer, "Tabii dünya liderinin dükkanımıza teşrif etmesi bizim için de mutluluk verici bir şey. Bizim için iyi bir hatıra kaldı." ifadelerini kullandı.

- "HER ZAMANKİ GİBİ SEVECENDİ, BABACANDI"

Bakkalın kız kardeşi Kezban Temizer Şahin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3,5 yıl önce yine mahalle ziyaretinde denk geldiğini ancak fotoğraf çektiremediğini, o günden bugüne bunu gerçekleştirmek için fırsat kolladığını söyledi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buralardan geçeceğini duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ama buradan geçeceğinden emin değildik. Bayraklarımız, flamalarımız vardı. Onları aldım, dışarı çıkıp beklemeye başladık. Yoldan geçerken korumalar pek izin vermedi ama önüne geçtik. Rica ettik, 'Başkanım bizim marketimiz açılmak üzere, uğurlu ayaklarınızla gelin.' dedim. Daha önce geldiğinde bir resim çektiremedik, o içimde kaldı. Onu söyledim. 'Ben 3,5 yıldır üzülüyorum, sizinle resim çekilemedik. Bir hatıramız kalsın' dedim. 'Gelip 1-2 dakika uğrarsanız resim çekilelim' dedim. O da Vahdettin Köşkü'ne gidiyormuş, 'Hiç vaktimiz yok.' dedi. Gülümsedi, sonra kıramadı. Arabadan çıktı geldi, sonra burada sohbet etti."

Ziyaretin keyifli geçtiğini ifade eden Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki gibi sevecen ve babacan olduğunu söyledi.

- "BİZE DE RÜYA GİBİ OLDU"

Şahin, "Ne içersiniz dedik, o da 'Didi' içti. Duyan geldi, ilgi çoktu. Bütün çocuklara hediye dağıttı, hepsiyle tek tek ilgilendi. Her zamanki gibi gayet sıcak ve mütevazıydı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Şahin, "Adamın dünyaca işi var. O kadar işlerinin yoğunluğunun arasında kalkıp buraya gelmesi pek aklımıza gelecek bir şey değildi. Bize de rüya gibi oldu. Şaşırdık, sevindik, mutlu olduk." diye konuştu.