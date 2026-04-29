  Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran: Aynı cesaretle geleceğe yürüyoruz
Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran: Aynı cesaretle geleceğe yürüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü tebrik ederek, 'O gün nasıl ki bir avuç iman dolu yürek, emperyal hesapları yerle bir ettiyse bugün de aynı ruh, aynı bilinç ve aynı cesaretle geleceğe yürünmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tarihin altın sayfalarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin, yalnızca askeri bir başarı değil aynı zamanda bir milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Zor zamanların, kuşatılmışlıkların ve yoklukların gölgesinde, Halil Kut Paşa komutasındaki kahraman Mehmetçiğin, imkansız denilen şartlar altında tarihe geçen bir destan yazdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Kut'ül Amare, bu milletin Avrupa ülkeleri tarafından hasta adam olarak ilan edildiği, topraklarının paylaşıldığı, beka mücadelesi verdiği kritik bir dönemde kazandığı abidevi bir zaferdir.' Kut'ül Amare'de elde edilen zafer dış müdahalelere, dayatmalara ve esaret planlarına karşı milletimizin kendi yolunu çizme kararlılığının tarih sahnesindeki en net tezahürlerindendir. O gün nasıl ki bir avuç iman dolu yürek, emperyal hesapları yerle bir ettiyse bugün de aynı ruh, aynı bilinç ve aynı cesaretle geleceğe yürünmektedir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Halil Kut Paşa olmak üzere Kut'ül Amare'de destan yazan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

