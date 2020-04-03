Kütüphane binasını yenileyen Kartal AİHL, okul kütüphaneciliğinde öncü olmaya devam ediyor

03 Nisan 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:37

Kütüphane, şüphesiz bir okulu okul yapan en önemli değerdir. 1985’te eğitim öğretime başlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kütüphanesi bir oda olarak başladı. 1993 yılında Okul Anneler Birliği’nin desteğiyle geniş bir mekânda kütüphane düzenlendi. İlk etapta 5 bin kitabı bulunan kütüphanenin kitap sayısı 2001 yılında 11 bine ulaştı.

Okul binasının 2008’de yeniden inşa edilmesi ile okul binasının en üst katına taşınan kütüphane, kitap ve dergi sayısının hızla artmasından sonra yeni eklenen bölümlerle büyütüldü. Gün geçtikçe artan kitap sayısı 2018’e gelindiğinde 22 bini buldu. Bu kadar kitap, 10 bin dergi arşivi, takip edilen süreli yayınlar ile kütüphane artık kabına sığmayacak bir hâl aldı. Genişletmeler de çözüm olmayınca, kütüphane için yeni arayışlara girildi ve sonuç olarak okul bahçesinde okuldan bağımsız, müstakil bir binanın yapılmasına karar verildi.

Okul idaresinin öncülüğünde, okulun ‘96 mezunlarından Mimar Bayram Çevik tarafından çizilen proje, Kartal AİHL Mezunlar Derneği ve Kartal Eğitim Vakfı desteği ile bugünkü seçkin halini aldı.

Okulun en gözde birimi halini alan kütüphane, bünyesinde şu eserleri barındırmaktadır:

• Türkçe, Arapça, İngilizce dilleri yoğunlukta olmak üzere 18 farklı dilde 53 bini basılı ve 22 bin 500’ü elektronik olmak üzere 75 bin 500 kitap,

• 4 bin 325 süreli yayın,

• 873 CD-DVD vb. multimedya materyali,

• Kelimex ve E-osmanlıca veritabanları.

1624 m² kapalı alanı olan ve üç katlı olarak tasarlanan binada, okuma salonlarının yanı sıra çalışma salonları ve toplantı odaları da yer almaktadır.

Öğrenciler için yeni bir cazibe merkezi haline gelen kütüphanenin, bu yenilenme sürecini ve yeni kütüphaneyi konuştuk.

ELDEN ELE YENİ KÜTÜPHANEYE



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi uygulama camii yanında inşa edilen kütüphane binasında inşai işler, mobilya tefrişi ile beraber kitapların satın alınması ve kayıt süreçleri uzun süre devam etti. Öğrencilerin özlemle beklediği yeni kütüphane sürecinde 20 Aralık 2019 Cuma günü farklı bir heyecana sahne oldu. Eğitim kadrosu, personel, mezunlar ve öğrenciler "Elden Ele Yeni Kütüphaneye" projesine imza attılar.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, şöyle konuştu:

“Okulumuzun giriş kısmında Kartal Eğitim Vakfımızın çatısı altında mezunlarımızın katkısıyla bu nadide eseri öğrencilerimiz için hazırlıyorduk. Hazırlık aşaması, inşaatı ve tefrişi uzun zamandır devam eden kütüphanemiz, öğrencilerimiz için ve öğrencilerimizin gözleri önünde yükseliyordu ama içinde öğrencilerimiz yoktu. Bu projeyle öğrencilerimiz de konuya el atmış oldu. Eski kütüphanemizdeki 25 bin adet kitabı elden ele vererek yeni yuvasına naklettiler. El birliğiyle ve el üstünde kitapların taşındığı bu çalışmaya tüm okul toplumumuz teveccüh gösterdi.”

Kartal AİHL 12/C sınıfı öğrencilerinden Ayhan Burak Dedeoğlu, “Okulumuz Türkiye’ye öncü vizyonunun gerektirdiklerinden birini yaparak herkese örnek olabilecek bir davranışta daha bulundu.” dedi. Dedeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler okulun içinde 3. katta yer alan eski kütüphaneden kitapları 3. kattan başlamak üzere elden ele bir zincir şeklinde dışarıdaki kütüphaneye taşıdılar. Aslında bu faaliyete simgesel olarak baktığımızda altında yatan manayı görebiliriz. İlim ve irfan başkalarına aktarıldıkça bir kıymeti olur ve değerlenir. Okulun her bir katındaki öğrencileri bir nesil olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü kattakiler birinci kuşaktır, daha sonra kitaplar ikinci ve üçüncü kuşaklara aktarılır ve her kuşaktan gelen kitaplar toplanır ve 53 bin kapasiteli büyük bir birikimi oluşturur. Yeni kütüphanenin önünde kitapları yerleştiren son nesil belki ilk nesilleri göremez ama o kitapların yani o mirasın ilk nesillerden kendisine kaldığını bilir. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi verdiği bu mesajla yine çok güzel bir projeye imza atmış oldu.”

Yine 12. sınıf öğrencilerinden Muhammed Ali Çiçek, “Bugün uzun süredir beklediğimiz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanemize el ele taşındık.” dedi. Çiçek, yeni kütüphane binasıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kütüphanedeki her kitabın okuldaki her öğrencinin eline değmesi kadar güzel bir şey olamazdı. İşte tam da bundan dolayı kitaplarımızı tüm okul zincir yaparak taşıdık. Bu sayede hem kitaplarla hem de arkadaşlarımızla olan bağımızı bir kez daha güçlendirdik. Bu yoldan geçen herkese kütüphanemizin faydalı olması temennisiyle...”

Kartal AİHL’ye bu sene başlayan öğrencilerden Talha Özcan, “Kütüphane benim için ders çalışmaktan öte huzur bulmaya gittiğim bir yer. Huzur bulmaya gittiğim yere benim de yardımının dokunması bana çok şey ifade ediyor. Artık her kütüphaneye gittiğimde bu olayı hatırlayacağım için çok mutluyum.” dedi.

Kartal AİHL Kütüphanesi’nin 25 yıllık çalışanı Hanife Yükcü ise kendisi için o duygusal anları şöyle anlattı:

“Aralık ayında eski kütüphanemizi elden ele taşıma zinciri kurarak yeni binamıza taşıdık. Bu benim için hem hüzünlü hem sevinçliydi. Kütüphanenin ilk kurulduğu zamanlardan beri geçirdiği aşamalar, o güne kadar emek veren birçok kişi… O zincirin başında kütüphaneyi ilk kurma fikrini ortaya koyanlardan başlayıp kütüphaneden yararlanan binlerce öğrenci, öğretmen, kütüphaneye katkı sağlayan birçok hayırsever... Bu zincirin ilk halkalarında yüzleri hatıramda canlanan binlerce kişi, bunlar o zincirin görünmeyen yüzleriydi. Bu benim için çok anlamlıydı.”

OKUL KÜTÜPHANECİLİĞİNDE ÖNCÜ



Yükseköğretim sistemimizde yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına ait “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” kitapçığı, YÖK tarafından yayımlanarak bütün kamuoyunun istifadesine sunulmuştu. Söz konusu raporda şu rakamlar yer alıyordu:

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KÜTÜPHANE ALANINA GÖRE (M²)

1 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 9.165 2,1 2 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 10.982 1,5 KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KÜTÜPHANESİ 1.624 1,9

ÖĞRENCİ BAŞINA BASILI KİTAP SAYISINA GÖRE

1 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 51 2 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 42 KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KÜTÜPHANESİ 63

* Veriler, YÖK tarafından yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” kitapçığından alınmıştır.

Öğrenci başına düşen kütüphane alanına göre ilk sırayı 2,1 m² ile Sabancı Üniversitesi, ikinci sırayı ise 1,5 m² ile İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi almaktadır. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesinde ise öğrenci başına düşen kütüphane alanı 1,9 m² olmaktadır.

Öğrenci başına basılı kitap sayısına göre 51 kitap ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilk sırada, ikinci sırada ise 42 kitap ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi yer almaktadır. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesinde ise öğrenci başına 63 kitap düşmektedir. Okul Müdürü Mithat Tekçam, zaman içerisinde kitap sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kütüphanede Osmanlıcadan İngilizce ve Arapçaya geniş kitap seçkisi bulunuyor. Kartal AİHL 11. sınıf öğrencilerinden Mehmet Oğuzhan Kaya, düşüncelerini şöyle aktardı:

“Bence yeni kütüphanemizin en önemli özelliklerinden birisi, kitap seçimlerinin çok profesyonelce yapılmış olması. Bir lise öğrencisinin ilgilenebileceği her alanda, farklı düzey ve nitelikte okumalar yapmaya imkân sağlayan bir kitap çeşitliliği var. Çok ilginç bir konuyu bile birkaç farklı yazar veya yayınevinden okuma fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Böylesi bir kitap zenginliği, kütüphanemizin şık, ferah ve kullanışlı mimarisiyle buluşunca ortaya çok özel bir kütüphane tecrübesi çıkıyor.”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, uluslararası programlar IB (Uluslararası Bakalorya) ve IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) akreditasyonuna sahip bulunuyor. Bu programlarda öğrencilerin Türkçe ve yabancı dilde akademik makale (Internal Assessment ve Extended Essay) yazmaları gerekiyor. IB EE Koordinatörü Dr. Birkan Açıkgöz, öğrencilerinin farklı branşlara ait ödev çalışmaları için ön çalışma, fikir bulma, araştırma ve yazım aşamasında kütüphanenin zengin içeriğinin öğrencilere yeterli geldiğini ifade etti.

Kitap, süreli yayın ve görsel yayınların yanı sıra dijital kütüphane ve akıllı kütüphane hizmeti ile de destekleniyor. Kütüphanenin bağışçılarından Kartal AİHL ’93 mezunlarından Yunus Erdem, şunları kaydetti:

“Kütüphane binamızda, öğrencilerimizin en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarına olanak tanıyan otomatik ödünç-iade makineleri, yayın sorgulama kioskları, kitaplar içinde bulunan RFID çipleri ile gerçek anlamda akıllı kütüphane üniteleri ile donatılmıştır. Öğrencilerimizin bilgi gereksinimlerine ulaşmaları kütüphanemizdeki basılı yayınların yanı sıra internet ortamında 7 gün 24 saat erişimde olan Hiperkitap veritabanı aboneliğimiz ile 22 bin 500 e-kitap, online sözlük platformu aboneliğimiz Kelimex ve online Osmanlıca öğrenme uygulamamız e-Osmanlıca ile desteklenmektedir.”

ÖZGÜN MİMARİ



Kütüphane, Kartal AİHL uygulama camisi Hasan Tahsin Uğur Camiii’nin yanında yer alıyor. Cami gibi kütüphane de özgün mimarisiyle ön plana çıkıyor. Kütüphanenin çizimini Kartal AİHL ’96 mezunlarından Mimar Bayram Çevik yaptı.

Mimar Bayram Çevik, kütüphanenin özgün mimarisiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Mimari konsepti şekillendiren ana fikir, arazi verilerinin tasarıma yansıtılması ve fonksiyon gereklerini karşılama üzerinde durulmuştur. Çevresinde ve bulunduğu mekâna ait olması ve giriş aksını belirleyen bir yapı olarak öncü olmuştur. Kütle tasarımı program parçalarının birbirine olan ilişkisi üzerine kurulmuştur. Yapı yer üstünde 2 kat, yer altında 1 kat olarak yapılmıştır. Kütüphane sosyal bir alan oluşturup öğrencilerin vakitlerini kıymetli kılacak zengin alanlar sunmaktadır. Giriş katta karşılama ve güncel yayınların takip edileceği kısımlar yer alırken bir çoklu çalışma alanı da yer almaktadır. Zemin katta okulun ürünlerinin satıldığı bir mağaza da yer almaktadır. Üst katta geniş açık alan, çalışma alanları ile geniş bir salon yer almaktadır. Bodrum katta güneş ışıklarından etkilenmemesi gereken ve az ışık alması istenen arşiv bölümü yer almaktadır. Teknik hacimler de bu alanda yer almaktadır. Bodrum katta oluşturulan ışık havuzları ile ışık kontrollü bir şekilde bodrum katta kullanılmaktadır. Projede cephe elemanı cam önünde arkad oluşturacak şekilde geleneksel motiflerin işlendiği, aynı zamanda güneş kırıcı olarak hizmet eden prekast paneller yerleştirilmiştir. Bu güneş kırıcılar iç mekânda ışığın olumsuz etkilerini kırmaktadır. Geniş alana sahip olan yapının çatısında ışıklandırma kullanılmış olup doğal ışık maksimum bir şekilde kontrollü olarak kullanılmıştır. Geleneksel motiflerle işlenmiş, geleceği okuyacak bir eser olarak anılacaktır.”

Kütüphanenin mimarisi kadar logosu da farklı ve özel bir tasarıma sahip oldu. Görenlerin dikkat kesilip okumaya çalıştığı logo, ilk girişte gelenleri karşılıyor. Logoyu okulun yeni mezunlarından Ömer Faruk Sezgin tasarladı.

Sezgin, tasarım sürecinden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldiğim günden beri okulumun yönlendirmeleriyle ve açtığı kapılarla kendimi geliştirmek için birçok fırsata sahip oldum. Grafik tasarım bunlardan sadece biriydi. Dile kolay beş yıllık lise hayatım boyunca gerek okulum için gerekse kişisel birçok çalışma yaptım, hatta profesyonel çalışma hayatına katılma fırsatım bile oldu. Beş yılın sonunda güzel tecrübelerle mezun oldum. Şimdi ise daha önce hiç üzerine çalışmamış olduğum kufi sanatını, okulumuzun bence en değerli parçası olan kütüphanesinin logosu için deneme fırsatı buldum. Latin harfleri bir kufi fontunda harmanlayıp kütüphanenin mimarisine de uygun olan İslami geometrik bir şekle büründürdüm. Ortaya çıkan logo, görenlerin okumak için çabalıyor olmasıyla dikkat çekiciydi. Mezun olduktan sonra okulum için böyle özel bir çalışma yapmış olmayı vefa borcum olarak bilirim. Benim için en kıymetlisi ise geleceğin en kaliteli insanlarının yetişeceğinden emin olduğum okulumuzun, Rabbimiz’in ‘Oku!’ emrine itaat edildiği kütüphanesinde kalıcı bir iz bırakabilmekti.”

KÜTÜPHANE OKULUN KALBİ



Kartal’da kütüphane, okulun odağında yer alıyor. Öğrencilerin sık sık uğradığı samimi bir yuva. Tamamen öğrenci odaklı faaliyetlerin olduğu, onların isteklerine göre kitap ve dergi seçimlerinin yapıldığı bir yer. Öğrencilerin okulda bir etkinlik yapmak istediklerinde ilk akıllarına gelen adreslerden biri. Bazen de öğrencilerin imtihanlardan ve sözlülerden bunalıp rahatlayabilmek için geldikleri bir mekân.

Okul yerleşkesi içerisinde öğrencilerine araştırma, öğrenme ve çalışma isteği aşılayan yeni kütüphane için öğrenciler müteşekkir. Bunlardan biri olan 9. sınıf IGCSE öğrencilerinden Hüseyin Sinan Keleştemur, şunları söyledi:

“Daha öncesinde bireysel çalışma alanımı oluşturmakta güçlük çekerek okulumuzdan uzaktaki halk kütüphanelerini kullanmak zorunda kalırken şimdi hiç vakit kaybetmeden bana sunulan nezih ve geniş mekânda odaklanarak saatlerce çalışabiliyorum. Yenilenen kütüphanemiz, sahip olduğu çeşitlilikle edebiyattan bilime, sanattan teknolojiye her alanda yetkin bir çeşitliğe sahip. Bu yönüyle kütüphanemiz, çoğu zaman aradığım kitaplara ulaşmakla kalmayıp yeni kitaplarla tanışmama vesile oluyor. Sahip olduğu teknolojik imkânları ve dikkat çeken mimarisi sayesinde okulumuza ayrı bir değer kattığını düşünüyorum.”

Kütüphanecilik Kulübü Başkanı 11. sınıf IB DP öğrencisi Zeynep Sena Uzunboy, kendisinin kütüphaneyle olan bağını farklı bir şekilde tarif etti:

“Meydanın gürültüsünü geride bırakıp Kütüphaneye giriyorum. Neredeyse fiziksel olarak kitapların çekimini hissediyorum. ‘Sakin, düzenli bir çevre; büyülü bir biçimde dondurulmuş ve korunmuş zaman.’ diyordu Borges, ‘Yaratan’ kitabında. Kütüphanenin bizim için –biz dediysem, her teneffüste kütüphaneye koşanlar, kütüphanenin mesai saatlerine inanmayanlar- değeri de ancak Borges’in ifade ettiği ruhaniyette aranabilir sanıyorum. Düzenlenen onlarca sosyal aktivite, dersler ve hayat kargaşası içerisinde kütüphane, kelimenin tam manasıyla sıcak bir mekâna dönüşüyor; huzurun neşvünema bulduğu, ait hissedilen bir yere... Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu huzurun kütüphanenin olağan sessizliğinden ya da durağanlığından -veyahut yeni kütüphanemizin konforundan- ileri gelmiyor oluşu. Bilakis bir kulübünün olması, hayatımıza ‘dergicilik’ kültürünü, fuarları, söyleşilerle tanıdığımız bir sürü güzel insanı katmasıyla oluşan bir huzur bu. Statik olmayan, o dondurulmuş zamanı içbükey bir evrene çeviren, öğle araları kurabiyeler ve çaylarla bütünleşen bir huzur... Kütüphanenin bize her şeyden önce bir yaşama üslubu kazandırdığı da göz ardı edilmemesi gereken mefhumlardan. Dostoyevski, yaşamak ve yazmak için iki ayrı hayat talebinde bulunurken kütüphaneleri atlamış olmalı diyoruz bugün -ya da en azından bizim kütüphanemizi-. Okulda dört yılı nihayete erdirirken zihnin tüm o hengâmesinin içinde süzülen kütüphane anıları; Hanife Abla’yla ve kütüphaneci arkadaşlarla edilen sohbetlerle, sadece kıdemli kütüphane tayfasının oturduğu o dönen sandalyelerle ve bol bol içilen çaylarla dolu. İdrakin genişlemeye en müsait ve ruhun kendini aramaya en ihtiyaç duyduğu zamanlarda bu dönemeçten kütüphane kültürü ile geçmek, kişiye tanınan en büyük şanslardan birisi sanırım. Sinede yarattığı kitaba duyulan hissi alışkanlık, sevecenlik umarım hiç kaybolmaz ve umarım ‘kütüphaneci’ olmak üzerimizden sıyıramayacağımız bir libas gibi kalır ömür boyu.”

Kütüphane, öğrencilerin yanı sıra mezunların da uğrak yeri olageldi. Okulu evi, kütüphaneyi ise yuvası olarak görenlerden biri olan 2019 mezunlarından Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mehlika Çakmak, kütüphaneye olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Kartal AİHL’ de kütüphane sadece kitap alınıp verilen ya da ders çalışmaya gidilen bir yer olmaktan fazlasıdır. Kimi zaman yazın dünyasından değerli simaların konuşmalarını dinlediğimiz, kimi zaman masal günleri düzenleyip dinlendiğimiz, kimi zaman kütüphanenin en kıymetli demirbaşı Hanife Ablamızla dertleştiğimiz bir yerdir bizim için. Okul evimiz, kütüphane yuvamız desek yeridir. Geçmiş zaman kipinden kaçınıyorum çünkü hâlâ Kartal’ın bahçesine girdiğimde evime gelmiş gibi güven duyarım.”

HAFTANIN HER GÜNÜ HİZMET VERİYOR



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sınavla öğrenci alan proje okullardan biridir. Türkiye’nin her tarafından öğrencinin tercih ettiği ülkemizin bir numaralı Anadolu İmam Hatip Lisesi’dir. Erkek ve kız öğrenciler için yatılı öğrenim görme imkânları mevcut okulun kütüphanesi, haftanın her günü akşam saatlerine kadar öğrencilere hizmet veriyor. Bu güzel hizmete İstanbul İl Kültür Müdürlüğü de personel görevlendirerek destek veriyor. Okul idaresi, İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’a teşekkür ediyor.

Okulda görevli kütüphanecilerden Kemal Selimoğlu, kısa süre zarfında karşılaştığı ortamla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kitap okuyan insanların kelime hazneleri geniş, genel kültürü yüksek ve hayal gücü fazlasıyla geniş olur. Rabbime ne kadar şükretsem az ki beni burada görevlendirdi. Okulumuzun idaresinden başlayıp öğretmenlerimizin ve çalışma arkadaşlarımın nasıl işlerini aşka dönüştürdüğünün yaşayarak şahidiyim. İşini hakkıyla yapanların gönül rahatlığı dışında kitapların efsanevi gücünü de görmüş oldum burada. Yeni yapılan kütüphaneye verdiği emeklerinden dolayı başta müdürümüz Mithat Bey olmak üzere maddi manevi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler için bulunmaz nimet olarak görüyorum burayı. Çok şükür onlar da bunun fazlasıyla farkındalar.”

KÜTÜPHANE, KİTABIN YANI SIRA ETKİNLİKLERLE VE DOSTLUKLA BULUŞMA MEKÂNI



Kütüphane, Kartal AİHL'de sadece kütüphaneden ibaret değil. Kartal AİHL Kütüphanesi; dostluğu, muhabbeti, organizasyonu, kitap sevgisini, müzakere gruplarını, sistemli ders çalışmayı, idealizmi, dergiciliği ve bilumum etkinlikleri içeriyor.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Sedat Cankılıç, “Bir okulun okuma oranı, o okulun asıl kıstas olarak benimsemesi gereken temel başarı çıtasıdır. Bir topluluk iyi okuyorsa emin olun bilahare iyi de üretecektir. Tarlayı ekmek, tohum atmak, biçmek meşakkatlidir ama bunlar olmazsa da ürün beklemek boşunadır.” dedi.

Yalnızca ders kitabını kitap olarak tanıyan, entelektüel birikimi “sayısal ve sözel” diyerek tasnif eden bir yaklaşımın Kabul edilebilir olmadığını kaydeden Cankılıç, şunları kaydetti:

“Kartal AİHL yeni kütüphanesine geçmeden önce de bir zihniyet, bir akıl üretebilmişti ve bu aklın üste evrilerek kütüphane merceğinden dünyayı gören geniş açılı bir vizyona dönüşmesi de kimseyi şaşırtmamalıdır. Münevver, önde giden, lider şahsiyet yetiştirme iddiası bu ülkenin kaderiyle doğrudan ilişkilidir. Nitelikli, vizyon sahibi, aşkı ve ideali olan Kartal AİHL öğrencileri, yeni kütüphanede okulun başarılı ve onurlu tarihine yeni sayfalar ilave edebilmek için okumanın önemini kavramış durumda hazır kıta beklemektedirler ve bu hazır bulunuş halleri ülkenin kaderini değiştirecek münevverleri, lider şahsiyetleri çıkaracaktır. Okul dergiciliğinden tutun da muhtelif sempozyum, konferans ve çalıştaylar, ulusal ya da uluslararası organizasyonlar, dil becerilerine dönük etkinlikler, tiyatrolar, akademik başarılar, proje çalışmaları, bilim olimpiyatları ve akla gelmeyen daha nice üst düzey organizasyonun bir şekilde bir ucundan tutan Kartal AİHL’nin kurumsal yapısına bizler kütüphane diyoruz. Hele bir de yeni kütüphanenin doğrudan ya da dolaylı katkısı Kartal AİHL'ye dâhil edildiğinde bu enerji daha neler üretecektir, neler organize edecektir, nelere öncülük edecektir varın siz hesap edin.”

Farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği kütüphanede her ay düzenlenen Masal Günleri, bunlardan yalnızca bir tanesidir. Masal Günleri’nin müdavimlerinden 9 yaşındaki Salih Kiraz, şunları söyledi:

“Masal Günleri eğlenceli oluyor. En çok İbrahim Abi’nin masallarını seviyorum. Ümit Hoca ve Sedat Hoca’nın masalları da çok güzel. Ama Öğretmen 4.0’ın masallarını anlamıyorum çünkü Arapça veya İngilizce anlatıyor. Masal Günleri gibi çalışmaların kütüphanede yapılması çok iyi bir fikir. Çünkü ara verdiğinde kitapları inceleyebiliyoruz.”