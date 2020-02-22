İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı
Güncel

Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı

Kuveyt, vatandaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan tahliye etmeye başladı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi23:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:29

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdulaziz el-Fevzan, İran'daki Kuveyt vatandaşlarını tahliye için tahsis edilen 5 uçaktan ilkinin 130 yolcuyla birlikte ülkeye döndüğünü söyledi.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'a giden ve bu ülkeden gelen tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları bugün, İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

İran ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu: Şimdi biz ne yapacağız

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı
Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Bu kuş 49 bin yaşında
Bu kuş 49 bin yaşında

Bu kuş 49 bin yaşında

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek
Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.