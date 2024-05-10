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Kuveyt'te meclis feshedildi

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini açıkladı.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Kuveyt'te meclis feshedildi
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, parlamentoya ilişkin karar aldığını açıkladı. Devlet televizyonunda açıklama yapan es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Kuveyt anayasası ile ilgili kararını da söyleyen es-Sabah, anayasadaki bazı maddeleri demokratik sürecin tüm yönleriyle inceleneceği 4 yılı aşmayan bir süre için askıya aldığını belirtti. Es-Sabah, "Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor" dedi.

Devlet televizyonu, Ulusal Meclis'in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.

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