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Kuveyt'ten Savunma Sanayii Başkanlığı'na sürpriz ziyaret! Yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verildi

Kuveyt Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Pilot Sabah Cabir Al Ahmed Al Sabah, Kuveyt Kuvvet Komutanları ve beraberindeki heyet Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ziyaret etti.

Star Gazetesi16 Aralık 2024 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
Kuveyt'ten Savunma Sanayii Başkanlığı'na sürpriz ziyaret! Yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verildi
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Pilot Sabah Cabir Al Ahmed Al Sabah ile Kuveyt Kuvvet Komutanları ve beraberindeki heyetin SSB'yi ziyaret ettiği ifade edildi.

SSB'den yapılan açıklamada, ziyarete Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in de eşlik ettiği ifade edilerek "Türkiye- Kuveyt arasında gelecek dönem iş birliği fırsatlarına yönelik çalışmalar, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • kuveyt
  • görüşme

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