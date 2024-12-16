Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Pilot Sabah Cabir Al Ahmed Al Sabah ile Kuveyt Kuvvet Komutanları ve beraberindeki heyetin SSB'yi ziyaret ettiği ifade edildi.

SSB'den yapılan açıklamada, ziyarete Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in de eşlik ettiği ifade edilerek "Türkiye- Kuveyt arasında gelecek dönem iş birliği fırsatlarına yönelik çalışmalar, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.