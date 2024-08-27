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Kuvvet komutanları üzerinden algı operasyonu! DMM oyunu bozdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 11:35 - Güncelleme:
Kuvvet komutanları üzerinden algı operasyonu! DMM oyunu bozdu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar' iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir" denildi.

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  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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