Kuvvet komutanlarını hedef almıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

CHP'nin yönetilmesindeki kapasitisesizlik, CHP'nin siyaset üretememe konusundaki kronik hali her seferinde geliyor kendisine çıkış yolu olarak siyaset üzerinde vesayet kurmanın, siyaseti kayıt dışı siyaset haline getirme şeklindeki kötü alışkanlıkların depreşmesi şeklinde bir yol ortaya çıkarıyor

CHP'nin genel başkanı 'Şundan, bundan duydum' diyerekten, bunu bilgi gibi sunarak bir yorum yapıyor, bu ciddiyetsizlik, bu kayıt dışılık, demokrasi konusundaki bu kapasitesizlik ve maalesef siyaset üretme konusundaki bu zaaf giderilemiyor

Kuvvet Komutanlarımız'ın hedef alındığı bir takım haberler okuyoruz, ama biz bunları nerede okuyoruz? Türkiye'ye rakip devletlerin ya da Türkiye'ye düşmanlık eden devletlerin, TSK'nin bazı operasyonları karşısında kuvvet komutanlarımızı isim vererek hedef aldığını biliyoruz

Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez. CHP milletten hiç vize alamadı, milli irade yerine vesayetten yana. Açıklamaları her türlü siyaset adabına aykırı.

Siyasi partilerin muhattabı siyasi partilerdir, kuvvet komutanları ve diğer görevliler konumları gereği siyasi bir saldırıya cevap veremeyecek durumdalar. Bu durumda yapılması gereken nedir? Siyasetin siyaseti muhatap almasıdır

Sayın Özel kendisini Türkiye'ye karşı rekabet, düşmanlık üreten ülkelerdeki bir takım siyasetçilerle aynı kefeye koymak istiyorsa bu kendi bileceği iştir ama biz onun ne yapmaya çalıştığını görüyoruz ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz

Libya'dan Suriye'ye kadar, Akdeniz'de, Ege'de dünyanın her yerinde üstün disiplini, yüksek kabiliyetleriyle, askerlik sanatının erdemleriyle, herkes tarafından takdir edilen bütün silahlı kuvvetler mensuplarına sevgilerimizi, selamlarımızı ve başarı dileklerimizi iletiyoruz

Bütün arkadaşlarımız bu siyasi vicdanın en önemli sözcüleri haline gelmişlerdir dünyada, bulundukları bütün platformlarda

Sayın Özel'in genel başkanlığı döneminde de siyasi akıl askıya asılmış orada bekliyor