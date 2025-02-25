İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4585
  • EURO
    38,3157
  • ALTIN
    3402.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuvvet komutanlarını hedef almıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Kabul edilemez
Güncel

Kuvvet komutanlarını hedef almıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Kuvvet Komutanlarımız'ın hedef alındığı bir takım haberler okuyoruz, ama biz bunları nerede okuyoruz? Türkiye'ye rakip devletlerin ya da Türkiye'ye düşmanlık eden devletlerin, TSK'nin bazı operasyonları karşısında kuvvet komutanlarımızı isim vererek hedef aldığını biliyoruz. Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez. CHP milletten hiç vize alamadı, milli irade yerine vesayetten yana. Açıklamaları her türlü siyaset adabına aykırı' dedi.

25 Şubat 2025 Salı 18:01 - Güncelleme:
Kuvvet komutanlarını hedef almıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Kabul edilemez
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

CHP'nin yönetilmesindeki kapasitisesizlik, CHP'nin siyaset üretememe konusundaki kronik hali her seferinde geliyor kendisine çıkış yolu olarak siyaset üzerinde vesayet kurmanın, siyaseti kayıt dışı siyaset haline getirme şeklindeki kötü alışkanlıkların depreşmesi şeklinde bir yol ortaya çıkarıyor

CHP'nin genel başkanı 'Şundan, bundan duydum' diyerekten, bunu bilgi gibi sunarak bir yorum yapıyor, bu ciddiyetsizlik, bu kayıt dışılık, demokrasi konusundaki bu kapasitesizlik ve maalesef siyaset üretme konusundaki bu zaaf giderilemiyor

Kuvvet Komutanlarımız'ın hedef alındığı bir takım haberler okuyoruz, ama biz bunları nerede okuyoruz? Türkiye'ye rakip devletlerin ya da Türkiye'ye düşmanlık eden devletlerin, TSK'nin bazı operasyonları karşısında kuvvet komutanlarımızı isim vererek hedef aldığını biliyoruz

Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez. CHP milletten hiç vize alamadı, milli irade yerine vesayetten yana. Açıklamaları her türlü siyaset adabına aykırı.

Siyasi partilerin muhattabı siyasi partilerdir, kuvvet komutanları ve diğer görevliler konumları gereği siyasi bir saldırıya cevap veremeyecek durumdalar. Bu durumda yapılması gereken nedir? Siyasetin siyaseti muhatap almasıdır

Sayın Özel kendisini Türkiye'ye karşı rekabet, düşmanlık üreten ülkelerdeki bir takım siyasetçilerle aynı kefeye koymak istiyorsa bu kendi bileceği iştir ama biz onun ne yapmaya çalıştığını görüyoruz ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz

Libya'dan Suriye'ye kadar, Akdeniz'de, Ege'de dünyanın her yerinde üstün disiplini, yüksek kabiliyetleriyle, askerlik sanatının erdemleriyle, herkes tarafından takdir edilen bütün silahlı kuvvetler mensuplarına sevgilerimizi, selamlarımızı ve başarı dileklerimizi iletiyoruz

Bütün arkadaşlarımız bu siyasi vicdanın en önemli sözcüleri haline gelmişlerdir dünyada, bulundukları bütün platformlarda

Sayın Özel'in genel başkanlığı döneminde de siyasi akıl askıya asılmış orada bekliyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.