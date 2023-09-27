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Kuvvetli poyraz Tekirdaðlý balýkçýlarý vurdu

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle Tekirdaðlý balýkçýlar, 2 gündür denize açýlamadý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 11:58 - Güncelleme:
Kuvvetli poyraz Tekirdaðlý balýkçýlarý vurdu
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Tekirdaðlý balýkçýlar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz dolayýsýyla ava çýkamadý.

Denize açýlamayan balýkçýlar, Süleymanpaþa Balýkçý Barýnaðý'nda teknelerinin bakýmýný yapýp aðlarýný onarýyor.

Süleymanpaþa Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Ýbrahim Pehlivanoðlu, AA muhabirine, poyrazýn 2 gündür etkisini sürdürdüðünü söyledi.

Yarýna kadar balýkçýlarýn havanýn dinmesini bekleyeceðini ifade eden Pehlivanoðlu, "Bu sezon baþýndan itibaren zaman zaman çok þiddetli rüzgar esti. Rüzgar nedeniyle avcýlýk bir süre sekteye uðradý. Bir kaç gündür de poyraz nedeniyle balýkçýlar denize açýlamýyor." dedi.

Balýkçý Okan Yýlmaz da poyrazdan dolayý zorunlu paydos ettiklerini dile getirdi.

Kýyýda að bakýmlarýný yaptýklarýný belirten Yýlmaz, "Hava sakinleþene kadar limanda bekleyeceðiz. Rüzgarýn dinmesiyle birlikte yeniden denize að atarak nasibimizi aramaya baþlayacaðýz." diye konuþtu.

Poyraz nedeniyle Tekirdað açýklarýna demirleyen yerli ve yabancý bandýralý 15 þilep ve tanker de havanýn normale dönmesini bekliyor.

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