11 Ocak 2026 Pazar
  • Kuvvetli rüzgar otopark duvarını devirdi: 10 araç molozlar altında kaldı
Güncel

Kuvvetli rüzgar otopark duvarını devirdi: 10 araç molozlar altında kaldı

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir oto servisinin otopark duvarı devrildi. Olayda molozların altında kalan 10 araç zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

11 Ocak 2026 Pazar 00:36
Kuvvetli rüzgar otopark duvarını devirdi: 10 araç molozlar altında kaldı
Arabayatağı Mahallesi Asil Sokak'ta bir oto servisinin otoparkının yaklaşık 5 metre yükseliğindeki duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Duvar kenarında park halinde bulunan otomobil, minibüs ve pikap türü 10 araç molozların altında kaldı.

Olay sırasında araçlarda ya da duvar çevresinde kimsenin bulunmadığı, yaralanan olmadığı öğrenildi.

ÇÖKME ANINA VATANDAŞLAR DA TANIK OLDU

Öte yandan duvar devrildiği sırada çevrede bulunan Muharrem Kaya, gazetecilere, oto servisinin karşısında bulunan evinden çıktığı sırada duvarın devrildiğini belirterek, "Evimde yemeğimi yedim, çıktığımda demir kapıyı kapatmamla bu duvarın küt diye çökmesi bir oldu." dedi.

Hemen araçlara doğru koştuğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

"7-8 araba vardı, hemen koştum bağırdım seslendim araçlara 'kimse var mı?' dedim. Ses olmayınca tekrar işime döndüm, arkadaşa çöken yerin devamındaki 5 metrelik duvarın da çökebileceğini söyledim, döndüğümde belediye o duvarı kaldırdı. Çökme anını gördüm, duvar boydan boya öylece yattı."

Yol kenarında aracını park ederken duvarın çöktüğünü aktaran Şener Akbulut ise kendi minibüsünün camında hasar oluştuğunu belirterek, "Ben arabadan inmiştim tam duvar aracımın üstüne devrildi. Ben yaralanmadım ama aracımda hasar var. Deprem oluyor zannettim, korktum, büyük bir gürültüyle duvar üzerimize doğru geldi." diye konuştu.

İtfaiye ve belediye ekiplerince çevreye saçılan parçalar temizlendi, araçların rüzgar ve sağanak yağışın sona ermesiyle bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.

