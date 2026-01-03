İSTANBUL 14°C / 13°C
Güncel

Kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor: İstanbul Valiliğinden karbonmonoksit uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor: İstanbul Valiliğinden karbonmonoksit uyarısı
Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

