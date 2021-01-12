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Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölümleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

AA12 Ocak 2021 Salı 14:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 14:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına meydana geleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıya döneceği ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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