Kuvvetli sağanak uyarısı... İstanbul da listede!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz Salı günü için birçok ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul dahil bazı bölgelerde yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji temmuz ayının ilk gününe ilişkin yeni raporunu da yayımlarken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna karşın iç ve doğu kesimlerde ortalama sıcaklık değerleri yer yer 6 dereceye kadar artış gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı öngörülürken, ülkemiz genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 33°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYON 30°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık

ADANA 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 39°C Az bulutlu ve açık

HATAY 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 30°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 24°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 24°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 32°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 25°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 35°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 35°C Az bulutlu ve açık