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Kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak, Samsun'un doğusu, Ordu ile Giresun çevrelerinde, Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Orta Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması beklenen yağışların etkisinin, yarın sabaha karşı azalacağı ve öğlene kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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