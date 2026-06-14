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Kuvvetli yağış geliyor! 22 il için uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 22 il için 'sarı kodlu' uyarı verildi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Kuvvetli yağış geliyor! 22 il için uyarı verildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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