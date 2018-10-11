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Cilvegözü sınır kapısı'nda yoğunluk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
 
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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