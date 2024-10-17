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  • ''Kuyu-36'' operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyede
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''Kuyu-36'' operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyede

İstanbul'da, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-36' operasyonlarında yakalanan 157 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
''Kuyu-36'' operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyede
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 157 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul polisi, çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 157 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu 14 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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