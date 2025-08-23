İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kuyumcu hırsızları Fatih'te yakalandı

Bahçelievler'deki bir kuyumcudan el çabukluğuyla ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Kuyumcu hırsızları Fatih'te yakalandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin müşteri gibi davranarak kuyumcunun bir anlık boşluğundan faydalanarak el çabukluğuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar D.A. (28) ve V.A. (39) Fatih'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyete getirilen D.A'nın çeşitli suçlardan 32, V.A'nın ise 10 kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A'ya ev hapsi cezası verilirken, V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin tezgahtaki ürünleri incelerken eline aldığı ziynet eşyalarını el çabukluğuyla çantasına koyması yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.