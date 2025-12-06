İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Kuyumcu kapı duvar oldu! 1 ayda milyonlarla kaçtı

Büyükçekmece'de bir kuyumcunun, vatandaşlara altına alıp satma bahanesiyle topladığı milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi. Komşu esnaf Döngel, 'Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti.' dedi.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 11:19
Kuyumcu kapı duvar oldu! 1 ayda milyonlarla kaçtı
İstanbul Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu mahallede kendisinden alışveriş yapan yakınlarından, 'altını ve parayı işletme', 'parayı alıp altını sonra verme' bahanesiyle milyonlarca lira topladı.

Şahıs bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ercan Tiryaki isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana 'Tamam' abi dedi. Ben parayı verdim '3 tane gram altın vereceğim şimdi yok' diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım" dedi.

Komşu esnaf Erdal Döngel, "Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış "diye konuştu.

