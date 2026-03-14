İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kuyumcu soygunu girişimi: Saldırganlar yakalandı

Sultangazi'de çalıntı motosikletle bir kuyumcuyu soymaya çalışan ancak iş yeri sahibi ve çalışanın tepkisiyle kaçan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Soygun girişiminde kullanılan silahlar ormanlık alanda ele geçirildi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Sultangazi'de yaşanan silahlı kuyumcu soygunu girişimi, polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Çalıntı motosikletle kuyumcuya gelen ancak iş yeri sahibinin cesur tepkisiyle kaçmak zorunda kalan iki şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Sultangazi'de, bir kuyumcuyu silahla soyma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta, ilçedeki bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan kasklı ve silahlı 2 şüphelinin yakalanması için ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda kimlikleri belirlenen Y.C. (19) ve A.A.A. (21) Yayla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

SOYGUNCULAR TEPKİLERİN ARDINDAN KAÇTI

Araştırmada, şüphelilerin 3 Mart'ta çaldığı bir motosikletle 11 Mart'ta söz konusu kuyumcuya geldiği ancak iş yeri sahibinin ve çalışanın tepkisinin ardından kaçtıkları belirlendi.

Motosiklet, kasklar ve soygun girişiminde kullandıkları kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek, Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alanda bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin motosikleti çaldığı ve soygun girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.