  • Kuyumcu soygununda silahlar patladı! 1 kilogram altını alarak kaçtılar
Güncel

Kuyumcu soygununda silahlar patladı! 1 kilogram altını alarak kaçtılar

Adana'da kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabancayla yaralayan 2 zanlı, yaklaşık 1 kilogram altını alarak kaçtı.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 13:40 - Güncelleme:
Kuyumcu soygununda silahlar patladı! 1 kilogram altını alarak kaçtılar
Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'ndaki kuyumcuya giren 2 şüpheli, tabancayla ateş açarak burada çalışan Suriye uyruklu Abdurrahman Gılle ve İbrahim Kesir'i yaraladı.

Daha sonra kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın alan şüpheliler, ara sokaklardan kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

