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Kuyumcuda umduğunu bulamayan soyguncular soluğu bakkalda aldı! 2'si çocuk 4 tutuklama

Adana'daki bir kuyumcuyu silahla soyma girişimleri başarısız olduktan sonra bir bakkala girerek iş yeri sahibinin para ve cep telefonunu gasbeden 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı.

AA17 Aralık 2024 Salı 10:29 - Güncelleme:
Kuyumcuda umduğunu bulamayan soyguncular soluğu bakkalda aldı! 2'si çocuk 4 tutuklama
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Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 12 Aralık'ta Cuma S'ye (58) ait kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde gelen 1'i silahlı 3 kişinin soygun girişimi iş yeri sahibinin zanlıların üzerine yürümesi sonucu başarısız oldu.

Aynı gün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde Zekeriye L'ye (44) ait bakkal dükkanına gelen 1'i silahlı 3 kişi iş yeri sahibinin cep telefonu ile yaklaşık 2 bin lirasını alıp kaçtı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla iki olaya karışan 4 kişinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar M.N. (14), H.C. (16), Ömer E. (18) ve Ali E. (19) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

Muhammed N. ve Ali E'nin, kuyumcudaki soygun girişiminde Ömer E. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, bu kişilerin bakkalı da Hamza C. ile gasbettiklerini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerine göre, içeriye giren 3 zanlıdan 1'i elindeki tabancayı iş yeri sahibi Cuma S'ye doğrultuyor. Cuma S'nin üzerine yürüdüğü 3 kişi daha sonra buradan uzaklaşıyor.

Bakkal dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise içeriye giren 3 zanlıdan 1'i elindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak çekmecedeki paraları istiyor. Zanlılardan birinin masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaşmasıyla elinde silah bulunan zanlı ile iş yeri sahibi arasında arbede yaşanıyor. Bir süre sonra silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin çekmeceden çıkardığı paraları alıp arkadaşlarıyla koşarak uzaklaşıyor.

  • kuyumcu soygunu
  • silahlı gasp
  • çocuk suçlular

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