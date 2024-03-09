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Kuyumcudaki soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Küçükçekmece'de bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Kuyumcudaki soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
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Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde Bahtiyar Koç'a ait kuyumcuya gelen ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan silahlı iki kişi, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını istedi.

Kuyumcunun yardım istediğini fark edince paniğe kapılan şüpheliler, alabildikleri bileziklerle olay yerinden kaçtı.

Kaçarken ateş açan şüphelilerin silahından çıkan mermilerden biri, bir araca isabet etti.

İhbar üzerine geldikleri iş yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Bahtiyar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda içeriye giren silahlı iki kişinin vitrindeki altınları poşete doldurmasını istediklerini anlattı.

Dükkanın dışındaki bir kişiyle göz göze gelip işaret verdiğini anlatan Koç, ''İşaret verdiğimi anlayınca paniklediler, alabildiklerini aldılar, dışarıda silahla 1-2 el ateş edip gittiler. Mermilerden biri bir aracın camına isabet etti. 200-250 bin lira gibi bir zararımız var. 14-22 ayar 8-9 adet bilezik aldılar.'' diye konuştu.

Bu arada, soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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