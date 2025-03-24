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Kuyumcudan 100 bin liralık altınla çıktı çok geçmeden yakalandı

Ümraniye'de bir kuyumcuya müşteri gibi giren kadın, 100 bin TL değerindeki altın bilekliği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Kuyumcudan 100 bin liralık altınla çıktı çok geçmeden yakalandı
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Olay, 20 Şubat 2025 tarihinde Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kılığında dükkana giren G.K.(31) isimli kadın, takılara baktığı sırada elinin altına sakladığı altın bilekliği çalarak dükkandan ayrıldı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi N.S., güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli, Ümraniye'de kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. 2 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin altın bilekliği çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının takıları incelediği sırada bilekliği elinin altına alarak çaldığı görülüyor.

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